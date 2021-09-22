Urals упадет до 55,7 доллара за баррель в 2024 году — ПРОГНОЗ

Минэкономразвития России ожидает снижения средней цены на нефть марки Urals в ближайшие годы. Ее стоимость упадет с 62,2 доллара США за баррель в 2022 году до 55,7 доллара США за баррель в 2024 году.

Минэкономразвития России ожидает снижение средней цены на нефть марки Urals (смесь российской нефти) в ближайшие годы. Ее стоимость упадет с 62,2 доллара США за баррель в 2022 году до 55,7 доллара США за баррель в 2024 году.

Как передает Report, об этом сообщает агентство АГНИ со ссылкой на прогноз ведомства.

В то же время Минэкономразвития РФ незначительно повысило оценку по средней цене Urals на 2021 год — до 66 долларов США за баррель с апрельской оценки в 65,9 доллара.

«Мы обновили прогноз цен на нефть Urals по сравнению с апрелем. В этом году средние цены на Urals составят 66 долларов США за баррель. При этом в прогноз заложено их поэтапное снижение до уровня в 55 долларов США за баррель в 2024 году», — заявил глава российского ведомства Максим Решетников.

Напомним, что средняя цена за баррель Urals в период 15 августа-14 сентября 2021 года составляла 69,04 доллара после 70,7 доллара США месяцем ранее.