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Цена нефти марки Brent опустилась ниже 70 долларов за баррель впервые с 21 июля

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 70 долларов за баррель впервые с 21 июля Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2021 года на лондонской бирже ICE ускорила падение до 69,97 долларов за баррель (- 0,6%).
Энергетика
5 августа 2021 г. 11:58
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 70 долларов за баррель впервые с 21 июля

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2021 года на лондонской бирже ICE ускорила падение до 69,97 долларов за баррель (- 0,6%).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные торговой площадки на сегодняшнее утро.

В последний раз цена Brent находилась ниже 70 долларов за баррель 21 июля текущего года.

К 10:50 по бакинскому времени стоимость Brent продолжила снижение и находилась на уровне 69,9 долларов за баррель, что на 0,68% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

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Версия на английском языке Brent crude falls below $70 for first time since July 21

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