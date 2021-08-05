Цена нефти марки Brent опустилась ниже 70 долларов за баррель впервые с 21 июля

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2021 года на лондонской бирже ICE ускорила падение до 69,97 долларов за баррель (- 0,6%).

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2021 года на лондонской бирже ICE ускорила падение до 69,97 долларов за баррель (- 0,6%).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные торговой площадки на сегодняшнее утро.

В последний раз цена Brent находилась ниже 70 долларов за баррель 21 июля текущего года.

К 10:50 по бакинскому времени стоимость Brent продолжила снижение и находилась на уровне 69,9 долларов за баррель, что на 0,68% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.