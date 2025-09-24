Цена нефти Brent превысила $69 впервые с начала сентября
Энергетика
- 24 сентября, 2025
- 20:41
Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent увеличилась до $69 за баррель.
Как передает Report, это следует из данных биржи ICE.
Стоимость нефти Brent выросла на 1,84%, до $69,04 за баррель.
Последний раз цена фьючерса достигала такой отметки в начале сентября.
В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в ноябре 2025 года вырос на 1,76% - до $64,75 за баррель.
