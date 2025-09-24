Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Цена нефти Brent превысила $69 впервые с начала сентября

    Цена нефти Brent превысила $69 впервые с начала сентября

    Энергетика
    • 24 сентября, 2025
    • 20:41
    Цена нефти Brent превысила $69 впервые с начала сентября

    Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent увеличилась до $69 за баррель.

    Как передает Report, это следует из данных биржи ICE.

    Стоимость нефти Brent выросла на 1,84%, до $69,04 за баррель.

    Последний раз цена фьючерса достигала такой отметки в начале сентября.

    В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в ноябре 2025 года вырос на 1,76% - до $64,75 за баррель.

    Brent WTI стоимость нефти фьючерсы цены на нефть
    "Brent" markalı neftin qiyməti sentyabrın əvvəlindən ilk dəfə 69 dolları ötüb

