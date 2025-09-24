"Brent" markalı neftin qiyməti sentyabrın əvvəlindən ilk dəfə 69 dolları ötüb
Energetika
- 24 sentyabr, 2025
- 21:06
"Brent" markalı neftin noyabr fyuçerslərinin qiyməti bir barel üçün 69 dollara yüksəlib.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə ICE birjasının məlumatı göstərir.
"Brent" markalı neftin qiyməti isə 1,84 % artaraq, 69,04 dollar/barelə çatıb.
Fyuçersin qiyməti sonuncu dəfə sentyabrın əvvəlində bu səviyyəyə çatmışdı.
Eyni zamanda WTI markalı xam neftin 2025-ci ilin noyabr ayı üçün fyuçersləri 1,76 % bahalaşaraq bir barelə görə 64,75 dollar olub.
Son xəbərlər
21:21
Haitidə PUA hücumu nəticəsində səkkiz uşaq ölüb, altısı yaralanıbDigər ölkələr
21:13
Gürcüstan Milli Bankının nümayəndələri təcrübə mübadiləsi məqsədilə Azərbaycana səfər edibBiznes
21:11
Mirzoyan və Barro Nyu Yorkda Ermənistan-Fransa əlaqələrinin inkişafını müzakirə edibRegion
21:08
Lavrov və Rubio BMT-nin Nyu Yorkdakı qərargahında danışıqlar aparıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
21:06
"Brent" markalı neftin qiyməti sentyabrın əvvəlindən ilk dəfə 69 dolları ötübEnergetika
21:04
Frayberqa: Baş Assambleya BMT daxilində həlledici orqan olaraq qalmalıdırDigər ölkələr
20:59
Avropa Kuboku: Azərbaycan klubu Kipr təmsilçisinə qalib gəlibKomanda
20:45
İmişlidə toyda zəhərlənənlərin əksəriyyəti xəstəxanadan evə buraxılıb - YENİLƏNİB-3Hadisə
20:36