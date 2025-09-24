İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    "Brent" markalı neftin qiyməti sentyabrın əvvəlindən ilk dəfə 69 dolları ötüb

    Energetika
    • 24 sentyabr, 2025
    • 21:06
    Brent markalı neftin qiyməti sentyabrın əvvəlindən ilk dəfə 69 dolları ötüb

    "Brent" markalı neftin noyabr fyuçerslərinin qiyməti bir barel üçün 69 dollara yüksəlib.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə ICE birjasının məlumatı göstərir.

    "Brent" markalı neftin qiyməti isə 1,84 % artaraq, 69,04 dollar/barelə çatıb.

    Fyuçersin qiyməti sonuncu dəfə sentyabrın əvvəlində bu səviyyəyə çatmışdı.

    Eyni zamanda WTI markalı xam neftin 2025-ci ilin noyabr ayı üçün fyuçersləri 1,76 % bahalaşaraq bir barelə görə 64,75 dollar olub.

    "Brent" markalı neft Birja qiymət
