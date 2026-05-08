Нефть подорожала после обмена ударами Ирана и США

Мировые цены на нефть выросли более чем на 1% в пятницу утром после обмена ударами между Ираном и США, что привело к рискам дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,34% относительно предыдущего закрытия - до $101,4 за баррель; июньские фьючерсы на WTI подорожали на 1,09% - до $95,84.

Инвесторы следят за событиями на Ближнем Востоке. Ранее в пятницу военное командование Ирана заявило, что США нарушили перемирие, осуществив атаку на ряд районов страны. Иран ответил на нарушение Соединенными Штатами перемирия, атаковав американские корабли.