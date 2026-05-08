    • 08 мая, 2026
    • 09:48
    Нефть подорожала после обмена ударами Ирана и США

    Мировые цены на нефть выросли более чем на 1% в пятницу утром после обмена ударами между Ираном и США, что привело к рискам дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,34% относительно предыдущего закрытия - до $101,4 за баррель; июньские фьючерсы на WTI подорожали на 1,09% - до $95,84.

    Инвесторы следят за событиями на Ближнем Востоке. Ранее в пятницу военное командование Ирана заявило, что США нарушили перемирие, осуществив атаку на ряд районов страны. Иран ответил на нарушение Соединенными Штатами перемирия, атаковав американские корабли.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Цена на нефть Нефть марки Brent

    10:46

    Кямран Алиев: Обеспечение безопасности страны в нынешних условиях - непростая задача

    10:41

    Из-за извержения вулкана в Индонезии погибли два альпиниста - ОБНОВЛЕНО

    10:39

    В Нахчыване автомобиль повредил газовую линию

    10:29

    ABB покупает узбекский Davr Bank

    10:26

    В КНР число погибших из-за взрыва на заводе по производству фейерверков возросло до 37

    10:24

    В Азербайджане расходы на пенсии, пособия, стипендии и адресную соцпомощь выросли на 11%

    10:18

    Минтранс РФ: Работа 13 аэропортов юга России приостановлена из-за атаки ВСУ

    10:16

    Зеленский: РФ не прекращала атаки в ночь на 8 мая, нанесла более 850 ударов дронами

    10:16
    Шахин Мамедов ознакомился с турецким морским дроном-камикадзе на SAHA 2026

