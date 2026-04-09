    Цена на нефть марки Brent выросла до $97,4 за баррель

    Цена на нефть марки Brent выросла до $97,4 за баррель

    Цены на нефть умеренно повыслись в четверг, частично восстанавливая потери, понесенные накануне на новостях об объявлении США и Ираном двухнедельного перемирия для проведения переговоров.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures увеличилась на $2,68 (2,83%) до $97,43 за баррель.

    Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на $3,51 (3,72%) до $97,92 за баррель.

    Поддержку нефтяным ценам оказывают сомнения в устойчивости режима прекращения огня, а также реальности перспективы скорого восстановления поставок нефти через Ормузский пролив.

    Израиль в среду продолжал наносить удары по Ливану, что было воспринято Тегераном как нарушение договоренности о перемирии.

