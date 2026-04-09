Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Происшествия
    09 апреля, 2026
    13:07
    Врач приговорена к ограничению свободы за смерть пациентки в Йени Клиника

    Акушер-гинеколог Севиндж Мамедова признана виновной в смерти пациентки Гюнай Мамедовой во время операции в "Йени Клиника" в Баку и приговорена к 2 годам 6 месяцам ограничения свободы с ношением электронного браслета.

    Как сообщает Report, решение было принято на заседании в Низаминском районном суде под председательством судьи Метанет Гаджиевой.

    Следствие установило, что 18 мая 2025 года врач-акушер-гинеколог Севиндж Мамедова во время операции допустила техническую ошибку и промедлила с хирургическим вмешательством для устранения источника кровотечения. Пациентка скончалась в тот же день.

    Уголовное дело было возбуждено по статье 314.2 УК АР (халатность, повлекшая тяжкие последствия). В отношении Мамедовой были избраны меры пресечения в виде полицейского надзора и отстранения от должности.

    Уголовное наказание Йени Клиника Низаминский районный суд Врачебная ошибка
    Yeni Klinikada xəstənin ölümündə təqsirləndirilən həkimə hökm oxunub

