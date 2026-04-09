Врач приговорена к ограничению свободы за смерть пациентки в "Йени Клиника"

Акушер-гинеколог Севиндж Мамедова признана виновной в смерти пациентки Гюнай Мамедовой во время операции в "Йени Клиника" в Баку и приговорена к 2 годам 6 месяцам ограничения свободы с ношением электронного браслета.

Как сообщает Report, решение было принято на заседании в Низаминском районном суде под председательством судьи Метанет Гаджиевой.

Следствие установило, что 18 мая 2025 года врач-акушер-гинеколог Севиндж Мамедова во время операции допустила техническую ошибку и промедлила с хирургическим вмешательством для устранения источника кровотечения. Пациентка скончалась в тот же день.

Уголовное дело было возбуждено по статье 314.2 УК АР (халатность, повлекшая тяжкие последствия). В отношении Мамедовой были избраны меры пресечения в виде полицейского надзора и отстранения от должности.