Завтра в Баку и на Абшероне осадков не ожидается

10 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-западным.

Температура воздуха ночью составит 8-10, днем - 14-17° тепла. Атмосферное давление понизится с 763 до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки. В отдельных местах возможно кратковременное усиление осадков, грозы, град, в некоторых горных районах выпадет снег. К вечеру осадки постепенно прекратятся. В некоторых местах будет наблюдаться туман, ветер умеренный восточный.

Температура воздуха ночью составит 6-9, днем - 17-22° тепла, в горах ночью 1-6, днем - 10-15° тепла.