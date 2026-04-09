Ненефтяной экспорт Азербайджана вырос почти на 12 %

Экспорт ненефтяного сектора Азербайджана в январе-марте текущего года по сравнению с соответствующим периодом 2025 года вырос на 11,7% и составил $862 млн.

Как сообщает Report, об этом говорится в апрельском выпуске "Экспортного обзора" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно обзору, в указанный период экспорт продовольственных товаров вырос на 25,1% и составил $281 млн.

В январе-марте текущего года экспорт сахара по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился в 4,5 раза, хлопковой пряжи - в 2 раза, жиров и масел растительного и животного происхождения - на 68,4%, хлопкового волокна - на 43,5%, фруктов и овощей - на 22,1%, алюминия и изделий из него - на 20,4%, чая - на 15,1%, алкогольных и безалкогольных напитков - на 4,3%.

В январе-марте текущего года экспорт аграрной продукции вырос на 26,6 % до $215,6 млн, экспорт агропромышленной продукции вырос на 27,4 % до $88 млн. В целом совокупный экспорт аграрной и агропромышленной продукции вырос на 26,8 % до $303,7 млн.