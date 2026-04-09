    Azərbaycan qeyri-neft-qaz ixracını 12 %-ə yaxın artırıb

    Biznes
    • 09 aprel, 2026
    12:50
    Bu ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycanın qeyri-neft-qaz sektoru üzrə ixracının dəyəri ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 11,7 % artaraq 862 milyon ABŞ dolları təşkil edib.

    "Report" bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, o cümlədən son 1 ildə ölkənin yeyinti məhsullarının ixrac dəyəri 25,1 % artaraq 281 milyon ABŞ dolları olub.

    Bundan başqa, hesabat dövründə şəkərin ixrac dəyəri 4,5 dəfə, pambıq ipliyin ixrac dəyəri 2 dəfə, bitki-heyvan mənşəli piylər və yağların ixrac dəyəri 68,4 %, pambıq lifinin ixrac dəyəri 43,5 %, meyvə-tərəvəzin ixrac dəyəri 22,1 %, alüminium və ondan hazırlanan məmulatların ixrac dəyəri 20,4 %, çayın ixrac dəyəri isə 15,1 %, spirtli və spirtsiz içkilərin ixrac dəyəri 4,3 % artıb.

    İl ərzində aqrar məhsulların ixrac dəyəri 26,6 % artaraq 215,6 milyon ABŞ dolları, aqrar-sənaye məhsullarının ixracın dəyəri 27,4 % artaraq 88 milyon ABŞ dolları, bütövlükdə aqrar və aqrar-sənaye məhsullarının birgə ixrac dəyəri isə 26,8 % artaraq 303,7 milyon ABŞ dolları təşkil edib.

    Son xəbərlər

    13:21

    "PAŞA Sığorta" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Maliyyə
    13:21

    Səudiyyə Ərəbistanı və İranın XİN rəhbərləri Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    13:17

    Paşinyan Rusiyaya yenidən səfər edəcək

    Region
    13:06

    Həsrət Cəfərov: "Hər idmançının arzusu olimpiadada medal qazanmaqdır"

    Fərdi
    13:03

    Yaşar Gülər: Aİ-nin üzv olmayan NATO müttəfiqlərini kənarda qoyan yanaşmadan imtinasına ümid edirik

    Digər ölkələr
    13:01
    Foto

    Əli Əsədov litvalı həmkarı ilə Orta Dəhliz üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib

    Xarici siyasət
    12:59

    Qaşım Maqomedov: "Əsas məqsədim Olimpiya çempionu olmaqdır"

    Fərdi
    12:50

    Azərbaycan qeyri-neft-qaz ixracını 12 %-ə yaxın artırıb

    Biznes
    12:50

    Azərbaycan əsas tədarük bazarından duz alışını 55 % artırıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti