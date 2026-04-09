В НОК вручили новые олимпийские медали двум спортсменам взамен испорченных

В Национальном олимпийском комитете Азербайджана состоялась церемония передачи замененных олимпийских наград таэквондисту Гашиму Магомедову и борцу греко-римского стиля Хасрату Джафарову.

Как сообщает Report, медали, которые спортсмены завоевали на летней Олимпиаде в Париже-2024, были заменены на новые, поскольку прежние награды с течением времени утратили надлежащий вид.

Напомним, что из семи азербайджанских спортсменов, завоевавших медали на Летних Олимпийских играх Париж-2024, у пятерых награды пришли в негодность. За исключением олимпийского чемпиона по дзюдо Гидаята Гейдарова (73 кг) и бронзового призера по вольной борьбе Магомедхана Магомедова (97 кг), золотая медаль олимпийского чемпиона по дзюдо Зелима Коцоева (100 кг), серебряные медали тхэквондиста Гашима Магомедова (58 кг) и боксера Альфонсо Домингеса (92 кг), бронзовые медали борца греко-римского стиля Хасрата Джафарова (67 кг) и борца вольного стиля Гиорги Мешвилдишвили (125 кг) испортились.