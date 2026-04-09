    MOK-da Qaşım Maqomedovla Həsrət Cəfərov üçün medal təqdimatı mərasimi keçirilib

    Fərdi
    • 09 aprel, 2026
    • 12:40
    MOK-da Qaşım Maqomedovla Həsrət Cəfərov üçün medal təqdimatı mərasimi keçirilib

    Milli Olimpiya Komitəsində (MOK) Azərbaycan idmançıları – taekvondoçu Qaşım Maqomedov və yunan-Roma güləşçisi Həsrət Cəfərov üçün medal təqdimatı mərasimi keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, idmançıların Paris-2024 Yay Olimpiya Oyunlarında qazandıqları medallar sonradan aşınmaya məruz qaldığı üçün yenisi ilə əvəz edilib.

    MOK-un inzibati binasında baş tutan mərasimdə hər iki idmançıya yeni mükafatlar rəsmi şəkildə təqdim olunub.

    Qeyd edək ki, Paris-2024 Yay Olimpiya Oyunlarında medal qazanan 7 idmançımızdan 5-nin medalında nəzərəçarpan dərəcədə dəyişiklik baş verib. Cüdo üzrə olimpiya çempionu Hidayət Heydərov (73 kq) və sərbəst güləş üzrə bürünc mükafatçı Maqomedxan Maqomedov (97 kq) istisna olmaqla, cüdo üzrə olimpiya çempionu Zelim Kotsoyevin (100 kq) qızıl, taekvondoçu Qaşım Maqomedovun (58 kq), boksçu Alfonso Dominqesin (92 kq) gümüş, yunan-Roma güləşçisi Həsrət Cəfərov (67 kq) və sərbəst güləşçi Giorgi Meşvildişvilinin (125 kq) bürünc medalları keyfiyyətini itirib.

    Milli Olimpiya Komitəsi Paris-2024 Yay Olimpiya Oyunları Həsrət Cəfərov Qaşım Maqomedov Hidayət Heydərov
    В НОК вручили новые олимпийские медали двум спортсменам взамен испорченных

