    Пашинян анонсировал о новом визите в Россию в июне

    Пашинян анонсировал о новом визите в Россию в июне

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян во второй половине июня совершит визит в Россию.

    Как передает Report, об этом он заявил журналистам в ходе брифинга.

    "Договорились о проведении встреч на высоком уровне, в том числе во второй половине июня", - отметил он.

    Пашинян вновь отметил, что положительно оценивает апрельскую встречу с президентом России Владимиром Путиным.

    "Как я уже говорил, визит оцениваю как очень успешный. Все остальные свободны в своих оценках", - сказал он.

    Paşinyan Rusiyaya yenidən səfər edəcək

    Пашинян анонсировал о новом визите в Россию в июне

