Пашинян анонсировал о новом визите в Россию в июне
- 09 апреля, 2026
- 13:10
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во второй половине июня совершит визит в Россию.
Как передает Report, об этом он заявил журналистам в ходе брифинга.
"Договорились о проведении встреч на высоком уровне, в том числе во второй половине июня", - отметил он.
Пашинян вновь отметил, что положительно оценивает апрельскую встречу с президентом России Владимиром Путиным.
"Как я уже говорил, визит оцениваю как очень успешный. Все остальные свободны в своих оценках", - сказал он.
