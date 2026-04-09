Пашинян анонсировал о новом визите в Россию в июне

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во второй половине июня совершит визит в Россию.

Как передает Report, об этом он заявил журналистам в ходе брифинга.

"Договорились о проведении встреч на высоком уровне, в том числе во второй половине июня", - отметил он.

Пашинян вновь отметил, что положительно оценивает апрельскую встречу с президентом России Владимиром Путиным.

"Как я уже говорил, визит оцениваю как очень успешный. Все остальные свободны в своих оценках", - сказал он.