Paşinyan Rusiyaya yenidən səfər edəcək
Region
- 09 aprel, 2026
- 13:17
Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan iyunun ikinci yarısında Rusiyaya səfər edəcək.
"Report"un məlumatına görə, o bunu brifinq zamanı jurnalistlərə bəyan edib.
"İyunun ikinci yarısında yüksək səviyyəli görüşlərin keçirilməsi barədə razılığa gəldik", - o qeyd edib.
N.Paşinyan yenidən qeyd edib ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə apreldə keçirilən görüşü müsbət qiymətləndirir: "Artıq dediyim kimi səfəri çox uğurlu qiymətləndirirəm. Qalan hər kəs öz qiymətləndirməsində sərbəstdir".
Son xəbərlər
13:21
"PAŞA Sığorta" maliyyə vəziyyətini açıqlayıbMaliyyə
13:21
Səudiyyə Ərəbistanı və İranın XİN rəhbərləri Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə ediblərDigər ölkələr
13:17
Paşinyan Rusiyaya yenidən səfər edəcəkRegion
13:06
Həsrət Cəfərov: "Hər idmançının arzusu olimpiadada medal qazanmaqdır"Fərdi
13:03
Yaşar Gülər: Aİ-nin üzv olmayan NATO müttəfiqlərini kənarda qoyan yanaşmadan imtinasına ümid edirikDigər ölkələr
13:01
Foto
Əli Əsədov litvalı həmkarı ilə Orta Dəhliz üzrə əməkdaşlığı müzakirə edibXarici siyasət
12:59
Qaşım Maqomedov: "Əsas məqsədim Olimpiya çempionu olmaqdır"Fərdi
12:50
Azərbaycan qeyri-neft-qaz ixracını 12 %-ə yaxın artırıbBiznes
12:50