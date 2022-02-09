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Цена на газ в Европе снизилась почти до 890 долларов

Цена на газ в Европе снизилась почти до 890 долларов Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов потеряли два процента и снизились почти до 890 долларов США за тысячу кубометров.
Энергетика
9 февраля 2022 г. 22:05
Цена на газ в Европе снизилась почти до 890 долларов

Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов потеряли два процента и снизились почти до 890 долларов США за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость мартовских контрактов по индексу TTF на открытии сессии чуть превысила 865 долларов, после чего снизилась до 860,5 доллара США - это ценовой минимум торгов (на 5,9% ниже расчетной цены вторника). Затем котировки замедлили темпы снижения и ненадолго перешли в плюс, достигнув 911,8 доллара США. Цена закрытия составила 891,7 доллара, что 2,1% ниже итоговой цены днем ранее - 911,2 доллара США.

Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны 2021 года, когда средний показатель на споте по индексу TTF колебался в диапазоне 250-300 долларов США за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов США, а в начале октября - уже 1 000 долларов США. Исторический максимум в 2 190 долларов США был достигнут 21 декабря. Затем котировки коррекционно снизились, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе с 1996 года.

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