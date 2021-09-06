Цена на газ в Европе превысила 650 долларов за тысячу кубометров

На торгах в понедельник, 6 сентября, цены на газ в Европе резко выросли. Как следует из данных Биржи, стоимость октябрьского фьючерса на индекс TTF подскакивала до отметки в 53,68 евро за мегаватт/час. Это около 659 долларов США за тысячу кубометров газа.

На торгах в понедельник, 6 сентября, цены на газ в Европе резко выросли. Как следует из данных Биржи, стоимость октябрьского фьючерса на индекс TTF подскакивала до отметки в 53,68 евро за мегаватт/час. Это около 659 долларов США за тысячу кубометров газа.

Как передает Report со ссылкой на Prime, на 10:57 (по бакинскому времени) цена контракта составляла 53,68 евро за мегаватт/час. Позднее цены перешли к коррекции, опускаясь до 52,96 евро за мегаватт-час

Напомним, что в августе текущего года поставки газа в Европу сокращались на протяжении нескольких дней подряд. Причина — авария на заводе "Газпрома" в Новом Уренгое. Это создало предпосылки для дефицита сырья и поспособствовало росту цен.

В начале сентября агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков писало о том, что планы "Газпрома" по наращиванию запасов в российских подземных газовых хранилищах (ПХГ) могут стать угрозой для рынка и потребителей Европы, где ранее объемы ПХГ серьезно снизились.