    Цена на азербайджанскую нефть выросла более чем на $3

    Энергетика
    24 октября, 2025
    09:36
    Цена на азербайджанскую нефть выросла более чем на $3

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $3,3 или 5,2% - до $66,75.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $65,53.

    Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB повысилась на $3,3 или 5,36% - до $64,81 за баррель.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

    Azərbaycan nefti 3 dollardan çox bahalaşıb
    Azerbaijani oil price in global market rises by over $3

