İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi

    Azərbaycan nefti 3 dollardan çox bahalaşıb

    Energetika
    • 24 oktyabr, 2025
    • 09:26
    Azərbaycan nefti 3 dollardan çox bahalaşıb

    Dünya bazarında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin qiyməti 3,3 ABŞ dolları, yaxud 5,2 % artaraq 66,75 ABŞ dolları təşkil edib.

    Bu barədə "Report"a neft bazarındakı mənbə məlumat verib.

    Hərracların nəticələrinə görə, "Brent" markalı neftin dekabr fyuçerslərinin qiyməti 65,53 ABŞ dolları təşkil edib.

    Türkiyənin Ceyhan limanında FOB bazasında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 3,3 ABŞ dolları və ya 5,36 % artaraq 64,81 ABŞ dolları təşkil edib.

    Azərbaycanın builki dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 70 ABŞ dollarından hesablanıb.

    Xatırladaq ki, "Azeri Light" neftinin ən aşağı qiyməti 2020-ci il aprelin 21-də (15,81 ABŞ dolları), maksimal qiyməti isə 2008-ci ilin iyulunda (149,66 ABŞ dolları) qeydə alınıb. Azərbaycanda neft əsasən "Azəri-Çıraq-Günəşli" (AÇG) yataqlar blokunun işlənməsi haqqında müqavilə çərçivəsində hasil edilir. Müqavilədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) payı 31,65 %-dir.

    Azeri Light neft Birja
    Цена на азербайджанскую нефть выросла более чем на $3
    Azerbaijani oil price in global market rises by over $3

    Son xəbərlər

    10:27

    Almaniyalı nazir Ukraynada səfərdədir

    Region
    10:25

    Bakıda sanitar qovşaqda yıxılan 72 yaşlı qadın xəstəxanada ölüb

    Hadisə
    10:22

    Naxçıvan gömrükçüləri büdcə proqnozunu 108 % icra edib

    Maliyyə
    10:22
    Foto

    Bakı Arbitraj Mərkəzinin açılışına həsr olunmuş beynəlxalq tədbir keçirilir

    Xarici siyasət
    10:21
    Video

    "Euronews": Azərbaycan aktiv şəkildə urbanizasiya siyasətini həyata keçirir

    Xarici siyasət
    10:21

    "Roma" klubu 14 ildən sonra antirekordunu təkrarlayıb

    Futbol
    10:13
    Foto

    Azərbaycan GFTN-Tbilisi Maliyyə Sammitində iştirak edib

    Maliyyə
    10:06

    Sumqayıt, Xırdalan və Masazırdan Bakıya gələn avtobuslar üçün xüsusi hərəkət zolağı yaradılıb

    İnfrastruktur
    10:06

    Assosiasiya prezidenti: Son illər ölkədə məhkəmə-hüquq sahəsində mühüm islahatlar aparılır

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti