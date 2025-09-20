Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Цена на азербайджанскую нефть упала ниже $70

    Энергетика
    • 20 сентября, 2025
    • 11:10
    Цена на азербайджанскую нефть упала ниже $70

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $0,72 или 1,02% - до $69,53.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent составила $66,95.

    В турецком порту Джейхан цена за баррель азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB понизилась на $0,72 или 1,05%, составив $67,99.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70 за баррель.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

