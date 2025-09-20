İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş

    Azərbaycan neftinin qiyməti 70 dollardan aşağı düşüb

    Energetika
    • 20 sentyabr, 2025
    • 11:06
    Azərbaycan neftinin qiyməti 70 dollardan aşağı düşüb

    Dünya bazarında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin qiyməti 0,72 ABŞ dolları, yaxud 1,02 % azalaraq 69,53 ABŞ dolları təşkil edib.

    Bu barədə "Report"a neft bazarındakı mənbə məlumat verib.

    Hərracların nəticələrinə görə, "Brent" markalı neftin noyabr fyuçerslərinin qiyməti 66,95 ABŞ dolları təşkil edib.

    Türkiyənin Ceyhan limanında FOB bazasında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 0,72 ABŞ dolları və ya 1,05 % azalaraq 67,99 ABŞ dolları təşkil edib.

    Azərbaycanın builki dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 70 ABŞ dollarından hesablanıb.

    Xatırladaq ki, "Azeri Light" neftinin ən aşağı qiyməti 2020-ci il aprelin 21-də (15,81 ABŞ dolları), maksimal qiyməti isə 2008-ci ilin iyulunda (149,66 ABŞ dolları) qeydə alınıb. Azərbaycanda neft əsasən "Azəri-Çıraq-Günəşli" (AÇG) yataqlar blokunun işlənməsi haqqında müqavilə çərçivəsində hasil edilir. Müqavilədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) payı 31,65 %-dir.

    Azeri Light neft
    Цена на азербайджанскую нефть упала ниже $70
    Azerbaijani oil price drops below $70

    Son xəbərlər

    11:48

    Azərbaycan mebel və onun hissələrinin idxalına çəkdiyi xərci 1 % artırıb

    Biznes
    11:48

    Türkiyə MN: "Bir Millət, İki Dövlət" anlayışı ilə hər zaman Azərbaycanla bir və bərabər olmağa davam edəcəyik

    Xarici siyasət
    11:47

    ƏƏSMN Bakı, Abşeron və Samuxda 1 000-dən çox mənzili təkrar satışa çıxarıb

    İnfrastruktur
    11:46

    "Sumqayıt" amerikalı basketbolçu transfer edib

    Komanda
    11:39

    Ombudsman Aparatı Avropa Uşaq Ombudsmanları Şəbəkəsinin üzvü seçilib

    Xarici siyasət
    11:36

    Türkiyə səfirliyi Dövlət Suverenliyi Günü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib

    Xarici siyasət
    11:35

    Paşinyan: Ermənistanın Rusiya ilə münasibətləri transformasiya mərhələsindədir

    Region
    11:34

    Ruanda Prezidenti Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib

    Digər
    11:33

    Rusiyanın zərbələri nəticəsində Ukraynada üç nəfər ölüb, onlarla insan yaralanıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti