    Цена на азербайджанскую нефть упала ниже $68

    Энергетика
    • 20 ноября, 2025
    • 09:50
    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $0,33 или 0,48% - до $67,67.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена январских фьючерсов на нефть марки Brent составила $63,35.

    Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB снизилась на $0,27 или 0,41% - до $65,55 за баррель.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

    Azeri Light цена на нефть Brent
