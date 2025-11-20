İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Azərbaycan neftinin qiyməti 68 dollardan aşağı düşüb

    Energetika
    • 20 noyabr, 2025
    • 09:39
    Azərbaycan neftinin qiyməti 68 dollardan aşağı düşüb

    Dünya bazarında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin qiyməti 0,33 ABŞ dolları, yaxud 0,48 % azalaraq 67,67 ABŞ dolları təşkil edib.

    Bu barədə "Report"a neft bazarındakı mənbə məlumat verib.

    Hərracların nəticələrinə görə, "Brent" markalı neftin yanvar fyuçerslərinin qiyməti 63,35 ABŞ dolları təşkil edib.

    Türkiyənin Ceyhan limanında FOB bazasında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 0,27 ABŞ dolları və ya 0,41 % azalaraq 65,55 ABŞ dolları təşkil edib.

    Azərbaycanın builki dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 70 ABŞ dollarından hesablanıb.

    Xatırladaq ki, "Azeri Light" neftinin ən aşağı qiyməti 2020-ci il aprelin 21-də (15,81 ABŞ dolları), maksimal qiyməti isə 2008-ci ilin iyulunda (149,66 ABŞ dolları) qeydə alınıb. Azərbaycanda bu markadan olan neft "Azəri-Çıraq-Günəşli" (AÇG) yataqlar blokunun işlənməsi haqqında müqavilə çərçivəsində hasil edilir. Müqavilədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) payı 31,65 %-dir.

    Azeri Light neft Brent
    Цена на азербайджанскую нефть упала ниже $68
    Azeri Light crude falls to $67.67 per barrel

    Son xəbərlər

    11:13

    Sabirabadda dinin siyasiləşməsi və məzhəbçilik probleminə həsr olunan regional konfrans keçirilir

    Din
    11:10

    Azərbaycanın basketbol millisinin seçmə mərhələ oyunları üçün ilkin heyəti açıqlanıb

    Komanda
    11:04

    Keniya Prezidenti: Bakı və Nayrobi investisiyaların artırılmasını hədəfləyib

    Xarici siyasət
    11:01

    Ukraynanın Azərbaycandakı səfirliyi elektron formada matəm kitabı açıb

    Digər ölkələr
    11:01

    Parlamentdə gələn ilin büdcə zərfinin müzakirəsi davam edir

    Milli Məclis
    10:56

    "Birbank Biznes"in "Visa Sahibkar" kartı indi tamamilə pulsuz və yeni dizaynda

    Maliyyə
    10:54

    "Real"ın futbolçusu komandadan ayrılmaq üçün bir neçə məşqə qatılmaqdan imtina edib

    Futbol
    10:54

    XİN diplomatik əlaqələrin 30 illiyi münasibətilə Litvanı təbrik edib

    Xarici siyasət
    10:50

    "QS Dayanıqlılıq 2026" reytinqində Cənubi Qafqazdan yalnız Azərbaycan təmsil olunur

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti