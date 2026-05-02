Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Цена на азербайджанскую нефть упала ниже $120 за баррель

    Энергетика
    • 02 мая, 2026
    • 10:45
    Цена на азербайджанскую нефть упала ниже $120 за баррель

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $2,58 или 2,11%, составив $119,68.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов, цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent составила $117,95.

    Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB понизилась на $2,52 или 2,11%, до $116,46.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

    Цена на нефть Нефть марки Azeri Light
    Azərbaycan neftinin qiyməti 2 %-dən çox azalıb
    Azerbaijani oil price falls

    Последние новости

    00:50

    Арагчи провел телефонный разговор с японским коллегой Мотэги

    В регионе
    00:16

    Bild: ФРГ разворачивает танковую бригаду на восточном фланге НАТО

    Другие страны
    23:48

    Франция надеется на достижение мира между США и Ираном

    В регионе
    23:25
    Фото

    ОЗА провела международную конференцию по правам беженцев

    Внешняя политика
    23:13

    Танкер с индийским грузом пересек Ормузский пролив

    Другие страны
    22:59
    Фото

    В публичной программе Фестиваля WUF13 в Лянкяране приняли участие свыше 9 тыс. человек

    Инфраструктура
    22:40
    Фото

    В Баку завершился первый день "Кубка президента 2026" по парусному спорту

    Спорт
    22:33

    Таяни призвал к незамедлительной деэскалации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    22:18

    Эльдар Расулов: Фестиваль WUF13 будет организован и в других регионах Азербайджана

    Инфраструктура
    Лента новостей