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Цена на азербайджанскую нефть снизилась до 89 долларов

Цена на азербайджанскую нефть снизилась до 89 долларов Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на 2,31 доллара или 2,5%, до 89,10 доллара
Энергетика
25 января 2022 г. 10:55
Цена на азербайджанскую нефть снизилась до 89 долларов

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на 2,31 доллара или 2,5%, до 89,10 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

В конце прошлой недели нефть марки Brent стоила 91,41 долларов за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год заложена цена нефти на уровне 50 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price falls to $89
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 89 dollara düşüb

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