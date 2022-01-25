Цена на азербайджанскую нефть снизилась до 89 долларов

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на 2,31 доллара или 2,5%, до 89,10 доллара

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на 2,31 доллара или 2,5%, до 89,10 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

В конце прошлой недели нефть марки Brent стоила 91,41 долларов за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год заложена цена нефти на уровне 50 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.