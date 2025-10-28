Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Цена на азербайджанскую нефть упала до $67

    Энергетика
    • 28 октября, 2025
    • 09:41
    Цена на азербайджанскую нефть упала до $67

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $0,81 или 1,19% - до $67,03 .

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $66.

    В турецком порту Джейхан цена одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB понизилась на $0,86 или 1,3 %, составив $65,02.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном, в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,655%.

