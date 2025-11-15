Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Энергетика
    • 15 ноября, 2025
    • 10:35
    Цена на азербайджанскую нефть приблизилась к $68

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $1,66 или 2,5% - до $67,94.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена январских фьючерсов на нефть марки Brent составила $63,69.

    Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB повысилась на $1,73 или 2,7% - до $65,79 за баррель.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

    Azərbaycan neftinin qiyməti 68 dollara yaxınlaşır
    Azerbaijani oil price nears $68

