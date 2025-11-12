Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Цена на азербайджанскую нефть приблизилась к $68

    Энергетика
    • 12 ноября, 2025
    • 09:49
    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $2,7 или 4,15% - до $67,78.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена январских фьючерсов на нефть марки Brent составила $64,32.

    Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB повысилась на $2,68 или 4,26% - до $65,57 за баррель.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

    Azeri Light цена нефти мировой рынок
