    Цена на азербайджанскую нефть превысила $103

    Энергетика
    • 10 марта, 2026
    • 09:57
    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $8,41 или 8,89% - до $103,03.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена майских фьючерсов на нефть марки Brent составила $102,84.

    Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB повысилась на $8,6 или 9,5% - до $99,10 за баррель.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

    Azeri Light Brent цены на нефть
    Azərbaycan neftinin qiyməti 103 dolları keçib
    Azerbaijani oil price exceeds $103
