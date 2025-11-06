Цена на азербайджанскую нефть понизилась до $65
- 06 ноября, 2025
- 09:43
Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $0,39 или 0,59% - до $65,43.
Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.
По итогам торгов цена январских фьючерсов на нефть марки Brent составила $64,56.
В турецком порту Джейхан цена за баррель азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB понизилась на $0,42 или 0,66%, составив $63,37.
В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70 за баррель.
Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).
В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.