Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Цена на азербайджанскую нефть понизилась до $65

    Энергетика
    • 06 ноября, 2025
    • 09:43
    Цена на азербайджанскую нефть понизилась до $65

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $0,39 или 0,59% - до $65,43.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена январских фьючерсов на нефть марки Brent составила $64,56.

    В турецком порту Джейхан цена за баррель азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB понизилась на $0,42 или 0,66%, составив $63,37.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70 за баррель.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

    Azeri Light цена нефти мировой рынок
    Azərbaycan neftinin qiyməti 65 dollara düşüb
    Azeri Light crude drops to $65.43 per barrel

    Последние новости

    10:30
    Фото

    В Баку состоялось открытие Лицея цифровых знаний

    Наука и образование
    10:28
    Фото

    Грузовой поезд с казахстанским зерном для Армении отбыл со станции Баладжары - ОБНОВЛЕНО

    Инфраструктура
    10:15

    В Гяндже задержан подозреваемый в краже на 9 тыс. манатов

    Происшествия
    10:14
    Фото
    Видео

    В Ханкенди проходит марш Победы

    Внутренняя политика
    10:05

    На Филиппинах из-за тайфуна погибли 140 человек, президент ввел режим ЧП

    Другие страны
    10:05

    В Пакистане произошло смертельное ДТП, семь человек сгорели заживо

    Другие страны
    09:59
    Фото
    Видео

    В Баку проходит марш Победы

    Армия
    09:59

    Сегодня стартует очередной тур АБЛ

    Командные
    09:53

    В Нью-Йорке взорвался загоревшийся автомобиль, семь пожарных ранены

    Другие страны
    Лента новостей