Дорожная полиция: В преддверии праздников участились тяжелые ДТП

Дорожная полиция Азербайджана фиксирует тревожный рост числа тяжелых дорожно-транспортных происшествий в предпраздничные дни.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Главного управления ГДП Ровшан Тагиев.

По его словам, в преддверии Нового года и Дня солидарности азербайджанцев мира на дорогах страны большинство аварий происходит из-за спешки, невнимательности и безответственного поведения водителей, пешеходов и других участников дорожного движения.

"К сожалению, именно в праздничные дни ДТП становятся причиной трагедий для целых семей. Для кого-то Новый год перестает быть праздником и превращается в дату горьких воспоминаний", - отметил он.

Тагиев подчеркнул, что соблюдение правил дорожного движения - это не только требование закона, но и вопрос ответственности. Он призвал граждан строго соблюдать правила, уважать других участников движения и помнить, что любая ошибка за рулем может стоить жизни ни в чем не повинным людям.