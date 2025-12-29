Почта Дании с 30 декабря прекратит доставлять бумажные письма

Датская национальная почтовая служба PostNord прекратит доставку бумажных писем с 30 декабря.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Politico.

PostNord доставляет письма по всей стране с 1624 года. В компании назвали данное решение прагматичным на фоне операционного дефицита в размере 428 млн крон (около 57 млн евро) за прошлый год.

Учитывая, что объем бумажных писем уменьшился более чем на 90% с 2000 года, прекращение услуги приведет к значительному сокращению расходов.

"Поскольку Дания является одной из самых цифровых стран в мире, большинство датчан больше не отправляют физические письма", – сказал Андреас Бретвад, директор компании по связям с общественностью и коммуникациям.

Почтовая служба теперь сосредоточится на доставке посылок электронной коммерции – услуге, которой пользуются 8 из 10 датчан.

Однако датское законодательство гарантирует гражданам право отправлять и получать письма. Поэтому, поскольку PostNord больше не предоставляет эту услугу, ее место займет компания по доставке и распределению Dao.