Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Почта Дании с 30 декабря прекратит доставлять бумажные письма

    Другие страны
    • 29 декабря, 2025
    • 11:25
    Почта Дании с 30 декабря прекратит доставлять бумажные письма

    Датская национальная почтовая служба PostNord прекратит доставку бумажных писем с 30 декабря.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Politico.

    PostNord доставляет письма по всей стране с 1624 года. В компании назвали данное решение прагматичным на фоне операционного дефицита в размере 428 млн крон (около 57 млн евро) за прошлый год.

    Учитывая, что объем бумажных писем уменьшился более чем на 90% с 2000 года, прекращение услуги приведет к значительному сокращению расходов.

    "Поскольку Дания является одной из самых цифровых стран в мире, большинство датчан больше не отправляют физические письма", – сказал Андреас Бретвад, директор компании по связям с общественностью и коммуникациям.

    Почтовая служба теперь сосредоточится на доставке посылок электронной коммерции – услуге, которой пользуются 8 из 10 датчан.

    Однако датское законодательство гарантирует гражданам право отправлять и получать письма. Поэтому, поскольку PostNord больше не предоставляет эту услугу, ее место займет компания по доставке и распределению Dao.

    Дания почта прекратил работу почтовая служба бумажные письма услуги
    Denmark bids farewell to letter delivery and mailboxes

    Последние новости

    11:55
    Фото

    С платформы "Западный Чыраг" до сих пор добыто более 1 млрд баррелей нефти

    Энергетика
    11:50

    В Азербайджане проведут эпизоотологический мониторинг птичьего гриппа

    Здоровье
    11:45

    Из Грузии в Казахстан экстрадирован подозреваемый в совершении тяжких преступлений

    В регионе
    11:42

    На Ясамале мужчина скончался от отравления лекарствами

    Происшествия
    11:37
    Фото

    В Индии отметили День солидарности азербайджанцев мира

    Внешняя политика
    11:34

    В Гусаре 71-летний мужчина скончался от отравления угарным газом

    Происшествия
    11:33

    В Грузии двух граждан Азербайджана задержали по обвинению в мошенничестве

    В регионе
    11:28

    Пострадавшим от пожара в жилом комплексе в Гонконге выделили свыше $150 млн из спецфонда

    Другие страны
    11:25

    Почта Дании с 30 декабря прекратит доставлять бумажные письма

    Другие страны
    Лента новостей