Azeri Light торгуется выше $122 за баррель

Цена барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $1,29 или 1,07% - до $122,37.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $125,42.

Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB повысилась на $0,80 или 0,69% - до $116,3 за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть марки Azeri Light добывается в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 35,3%.