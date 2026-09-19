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    Azeri Light торгуется выше $122 за баррель

    Энергетика
    • 19 сентября, 2026
    • 10:04
    Azeri Light торгуется выше $122 за баррель

    Цена барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $1,29 или 1,07% - до $122,37.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $125,42.

    Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB повысилась на $0,80 или 0,69% - до $116,3 за баррель.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть марки Azeri Light добывается в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 35,3%.

    Нефть марки Azeri Light Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) Цена на нефть Блок месторождений Азери-Чыраг-Гюнешли
    Azərbaycan nefti yenidən bahalaşıb
    Azeri Light oil above $122 per barrel

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