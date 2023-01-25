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Цена азербайджанской нефти упала ниже 90 долларов

Цена азербайджанской нефти упала ниже 90 долларов Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 2,24 доллара или 2,43%, до 89,87 доллара.
Энергетика
25 января 2023 г. 09:16
Цена азербайджанской нефти упала ниже 90 долларов

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 2,24 доллара или 2,43%, до 89,87 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

На биржах нефть марки Brent торгуется по 86,25 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 50 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 90 dollardan aşağı düşüb

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