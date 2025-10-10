Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026

    Цена азербайджанской нефти упала ниже 70 долларов

    Энергетика
    • 10 октября, 2025
    • 09:38
    Цена азербайджанской нефти упала ниже 70 долларов

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $0,83 или 1,18% - до $69,25.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $67,66.

    В турецком порту Джейхан цена за баррель азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB понизилась на $0,82 или 1,2%, составив $67,62.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70 за баррель.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

    Azeri Light мировой рынок нефть
    Azərbaycan neftinin qiyməti 70 dollardan aşağı düşüb
    Price of Azerbaijani oil drops by over 1%

    Последние новости

    10:22
    Фото

    Предотвращена контрабанда бриллиантов из Дубая в Баку

    Происшествия
    10:20
    Фото
    Видео

    На строящемся третьем пароме типа Ro-Pax будут внедрены новые решения

    Инфраструктура
    10:16

    В результате ночных атак по Киеву пострадало 12 человек

    Другие страны
    10:13

    Азербайджанская строительная компания фактически обанкротилась

    Бизнес
    10:06

    Глава Конгресса Перу принес присягу в качестве президента - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    10:04

    В Душанбе состоялась встреча президентов Азербайджана и Таджикистана один на один

    Внешняя политика
    10:00
    Фото

    Азербайджан обсудил с ЕС развитие транспортной инфраструктуры Нахчывана

    Инфраструктура
    10:00

    Ильхам Алиев прибыл во Дворец наций в Душанбе для участия в заседании Совета глав государств СНГ

    Внешняя политика
    09:55

    Швеция направит $500 млн на борьбу с дронами и комплектующие для Gripen - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    Лента новостей