    Цена азербайджанской нефти упала ниже $68

    Энергетика
    • 22 января, 2026
    • 09:56
    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $1,44 или 2,07% - до $67,95.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent составила $67,43.

    Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB снизилась на $1,49 или 2,23% - до $65,44 за баррель.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

    Лента новостей