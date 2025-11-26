Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Цена азербайджанской нефти упала ниже $65

    Энергетика
    • 26 ноября, 2025
    • 09:53
    Цена азербайджанской нефти упала ниже $65

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $2,24 или 3,34% и составила $64,8.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена январских фьючерсов на нефть марки Brent составила $62,84.

    В турецком порту Джейхан цена за баррель азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB упала на $2,28 или 3,51% - до $62,68.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70 за баррель.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

