    Энергетика
    20 марта, 2026
    09:29
    Цена азербайджанской нефти приблизилась к $123

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $4,91 или 4,17% - до $122,7.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена майских фьючерсов на нефть марки Brent составила $117,44.

    Цена азербайджанской нефти в турецком порту Джейхан по условиям FOB повысилась на $4,83 или 5,55% - до $118,78 за баррель.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65 за баррель.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

