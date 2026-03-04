Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Цена азербайджанской нефти превысила $86

    Энергетика
    • 04 марта, 2026
    • 09:49
    Цена азербайджанской нефти превысила $86

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $6,56 или 8,2% - до $86,16.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена майских фьючерсов на нефть марки Brent составила $84,87.

    Цена азербайджанской нефти в турецком порту Джейхан по условиям FOB повысилась на $6,14 или 8% - до $82,93 за баррель.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

    Azeri Light цена нефти мировой рынок
    Azərbaycan neftinin qiyməti 86 dolları keçib
    Azerbaijani oil price in global market exceeds $86
