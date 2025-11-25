Цена азербайджанской нефти превысила $67

Цена барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $0,53 или 0,8% и составила $67,04.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена январских фьючерсов на нефть марки Brent составила $63,67.

В турецком порту Джейхан цена за баррель азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB (BTC FOB) повысилась на $0,53 или 0,82% - до $64,96.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть добывается в основном, в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.