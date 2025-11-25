Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА

    Цена азербайджанской нефти превысила $67

    Энергетика
    • 25 ноября, 2025
    • 10:11
    Цена азербайджанской нефти превысила $67

    Цена барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $0,53 или 0,8% и составила $67,04.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена январских фьючерсов на нефть марки Brent составила $63,67.

    В турецком порту Джейхан цена за баррель азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB (BTC FOB) повысилась на $0,53 или 0,82% - до $64,96.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном, в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

    нефть Azeri Light баррель нефтяной рынок
    Azərbaycan neftinin qiyməti 67 dolları ötüb
    Azeri Light crude rises to $67.04 per barrel

    Последние новости

    10:57

    Казахстан планирует закупить два контейнеровоза в Азербайджане для грузоперевозок на Каспии

    Другие
    10:57

    Бабек Гусейнов: Для поддержания продуктивности месторождений на Каспии необходимы новые технологии

    Энергетика
    10:52

    Аль-Мохаммед: Деловой совет Азербайджан-Катар откроет новые возможности для предпринимателей

    Бизнес
    10:51

    В Армении выявлен четвертый за год "колл-центр", занимавшийся кибермошенничеством

    В регионе
    10:51

    BCG: Нефтегазовой отрасли нужны 350 млрд долларов инвестиций ежегодно в ближайшие 25 лет

    Энергетика
    10:49

    МИД Азербайджана поздравил Боснию и Герцеговину с Национальным днем

    Внешняя политика
    10:42

    Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали у берегов Камчатки

    В регионе
    10:37

    Катар готов оказать всестороннюю поддержку азербайджанским предпринимателям

    Бизнес
    10:33

    Калиакпаров: Казахстан до конца года предоставит данные о расследовании крушения самолета AZAL

    В регионе
    Лента новостей