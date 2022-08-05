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Цена азербайджанской нефти опустилась ниже 97 долларов

Цена азербайджанской нефти опустилась ниже 97 долларов Цена барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на 5,58 доллара США или 5,5%, до 96,61 доллара.
Энергетика
5 августа 2022 г. 10:20
Цена азербайджанской нефти опустилась ниже 97 долларов

Цена барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на 5,58 доллара США или 5,5%, до 96,61 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

На биржах октябрьские фьючерсы нефти марки Brent торгуются по 94,36 доллара.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 85 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price falls to $97
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 97 dollara düşüb

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