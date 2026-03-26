Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    Цена азербайджанской нефти опустилась ниже $114

    Энергетика
    • 26 марта, 2026
    • 10:13
    Цена азербайджанской нефти опустилась ниже $114

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $2,3 или 2% - до $113,7.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена майских фьючерсов на нефть марки Brent составила $109,58.

    Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB снизилась на $3,14 или 2,84% - до $107,24 за баррель.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть марки Azeri Light добывается в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

    Azərbaycan neftinin qiyməti 114 dollardan aşağı düşüb
    Azeri Light crude drops to $113.7 per barrel
    Последние новости

    10:36

    В Бангладеш пассажирский автобус упал в реку, погибли 25 человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    10:35

    Филиппины приостановили спотовые продажи электроэнергии

    Другие страны
    10:28

    Ли Чжэ Мён призвал население Южной Кореи экономить энергию

    Другие страны
    10:26

    Пройдут очередные матчи Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди мужчин

    Командные
    10:24

    В российском городе школьник выстрелил в одноклассницу из арбалета

    Другие страны
    10:15

    В Кафр-Касеме пять человек пострадали в результате атаки Ирана

    Другие страны
    10:13

    Цена азербайджанской нефти опустилась ниже $114

    Энергетика
    10:03
    Фото
    Видео

    Российский гуманитарный груз для Ирана прибыл на станцию "Гарадаг"

    Инфраструктура
    09:56

    СМИ: Турецкий нефтяной танкер подвергся атаке БПЛА в Черном море

    В регионе
    Лента новостей