İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Azərbaycan neftinin qiyməti 114 dollardan aşağı düşüb

    Energetika
    • 26 mart, 2026
    • 09:55
    Azərbaycan neftinin qiyməti 114 dollardan aşağı düşüb

    Dünya bazarında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin qiyməti 2,3 ABŞ dolları və ya 2 % azalaraq 113,7 ABŞ dolları təşkil edib.

    Bu barədə "Report"a neft bazarındakı mənbə məlumat verib.

    Hərracların nəticələrinə görə, "Brent" markalı neftin may fyuçerslərinin qiyməti 109,58 ABŞ dolları təşkil edib.

    Türkiyənin Ceyhan limanında FOB bazasında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 3,14 ABŞ dolları və ya 2,84 % azalaraq 107,24 ABŞ dolları təşkil edib.

    Azərbaycanın builki dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 65 ABŞ dollarından hesablanıb.

    Xatırladaq ki, "Azeri Light" neftinin ən aşağı qiyməti 2020-ci il aprelin 21-də (15,81 ABŞ dolları), maksimal qiyməti isə 2008-ci ilin iyulunda (149,66 ABŞ dolları) qeydə alınıb. Azərbaycanda bu markadan olan neft "Azəri-Çıraq-Günəşli" (AÇG) yataqlar blokunun işlənməsi haqqında müqavilə çərçivəsində hasil edilir. Müqavilədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) payı 31,65 %-dir.

    Azərbaycan nefti Azeri Light
    Цена азербайджанской нефти опустилась ниже $114
    Azeri Light crude drops to $113.7 per barrel

    Son xəbərlər

    10:45
    Video

    Banqladeşdə sərnişin avtobusu çaya düşüb, 25 nəfər ölüb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    10:43

    Gürcüstanda aralarında azərbaycanlıların da olduğu 41 qanunsuz miqrant saxlanılıb

    Xarici siyasət
    10:39
    Foto

    Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının Novruz və Ramazanla bağlı bayram tədbirləri keçirilib

    Biznes
    10:37

    Rusiyada məktəbli sinif yoldaşını arbaletlə yaralayıb

    Digər ölkələr
    10:32

    Kəfr-Qasimdə İranın hücumu nəticəsində 5 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    10:22

    "Brent" 104, "WTI" markalı neft 92 dollaradək bahalaşıb

    Energetika
    10:21

    Luka Donçiç NBA-da Maykl Cordanın 40 illik rekordunu təkrarlayıb

    Komanda
    09:55

    Azərbaycan neftinin qiyməti 114 dollardan aşağı düşüb

    Energetika
    09:48
    Foto
    Video

    Rusiyanın İrana göndərdiyi humanitar yardım "Qaradağ" stansiyasına çatıb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti