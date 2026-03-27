Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    Турция передала военную технику Силам спецопераций Грузии

    Внутренняя политика
    • 27 марта, 2026
    • 14:10
    Турция передала военную технику Силам спецопераций Грузии

    Турция передала военную технику собственного производства Силам специальных операций Грузии.

    Как сообщает грузинское бюро Report, церемония передачи техники Командованию специальных операций Министерства обороны Грузии состоялась на базе спецназа в поселке Вашлиджвари Тбилиси.

    На мероприятии грузинскую сторону представлял генерал-майор Заза Чхаидзе, а Турцию - посол страны в Грузии Али Хан Орбай.

    Соответствующий документ подписали представитель Командования специальных операций Грузии полковник Теймураз Клатеишвили и военный атташе Турции полковник Ильхан Октендурали.

    После официальной части гости осмотрели стрелковый полигон, расположенный на территории базы, и наблюдали за показательными стрельбами.

    Отметим, что в 2025 году турецкая сторона также предоставила Силам специальных операций Грузии различное оборудование.

    Силы специальных операций Грузии Теймураз Клатеишвили Ильхан Октендурали Заза Чхаидзе Али Хан Орбай Военная техника
    Фото
    Türkiyə Gürcüstanın Xüsusi Əməliyyatlar Qüvvələrinə hərbi texnika təhvil verib
    Последние новости

    14:42

    Потребительский рынок в Азербайджане вырос почти на 5%

    Бизнес
    14:17

    Роман Попов: Гумпомощь в Иран доставлена благодаря слаженной работе азербайджанских служб

    Внутренняя политика
    14:15

    КСИР развернул несколько контейнеровозов в Ормузском проливе

    В регионе
    14:10
    Фото

    Турция передала военную технику Силам спецопераций Грузии

    Внутренняя политика
    13:55

    Премьер Монголии подал в отставку

    Другие страны
    13:53

    В МЧС РФ отметили роль Азербайджана в оперативной доставке помощи Ирану

    Внутренняя политика
    13:28

    Системы ПВО Бахрейна перехватили свыше 150 ракет и 360 БПЛА

    Другие страны
    13:28

    Интенсивные осадки в Азербайджане завтра продолжатся

    Экология
    13:24

    Азербайджан укрепляет позиции регионального авиационного хаба через стратегию NAS

    Инфраструктура
    Лента новостей