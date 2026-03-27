Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Экология
    27 марта, 2026
    13:28
    Интенсивные осадки в Азербайджане завтра продолжатся

    Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются периодические дожди, местами - интенсивные.

    Об этом Report сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

    По данным службы, в отдельных районах полуострова кратковременные сильные осадки могут привести к локальным подтоплениям. Ночью и утром местами ожидается туман. Умеренный северо-западный ветер днем сменится юго-западным.

    Температура воздуха составит ночью +7…+9°C, днем + 10… +13°C

    Атмосферное давление повысится с 748 до 753 мм ртутного столба, относительная влажность достигнет 90–95%.

    В регионах Азербайджана также прогнозируются осадки, в горных районах - снег, местами интенсивный. В восточных районах дожди могут быть сильными, возможны грозы и град. Ночью и утром местами ожидается туман. Умеренный западный ветер временами будет усиливаться.

    Температура воздуха в регионах ночью: +5…+10°C, днем: +11…+16°C, в горах ночью −2…−6°C, днем −0…−2°C.

    Кроме того, ночью и утром в отдельных горных районах существует вероятность гололеда на дорогах.

    Прогноз погоды Национальная служба гидрометеорологии
    İntensiv yağıntılar sabah da davam edəcək
