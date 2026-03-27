    Премьер Монголии подал в отставку

    27 марта, 2026
    Премьер Монголии подал в отставку

    Глава правительства Монголии Гомбожавын Занданшатар подал ходатайство об освобождении от должности.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил его генсекретарь Янгуугийн Содбаатар.

    "Сегодня на заседании совета Монгольской народной партии (МНП) обсуждалась социально-экономическая ситуация в Монголии из-за глобальной ситуации и проблемы, связанные с приостановкой работы парламента. В ходе заседания премьер-министр Гомбожавын Занданшатар по собственной инициативе подал заявление об отставке", - сказал он.

    Совет МПН принял заявление Занданшатара об отставке. Фракция партии обсудит этот вопрос в соответствии с законом.

    "Решение будет вынесено на рассмотрение комитетов парламента и депутатов на пленарном заседании", - добавил Содбаатар.

    Гомбожавын Занданшатар
