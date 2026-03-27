Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с дождливой погодой
Внутренняя политика
- 27 марта, 2026
- 15:50
Главное управление Государственной дорожной полиции Азербайджана обратилось к участникам дорожного движения в связи с ухудшением погодных условий.
Как сообщили Report в ведомстве, дождливая и туманная погода, наблюдаемая на территории страны, создает дополнительные трудности на дорогах.
Отмечается, что снижение видимости и скользкое дорожное покрытие существенно повышают риск дорожно-транспортных происшествий. Водителям рекомендовано выбирать скорость с учетом погодных условий, соблюдать дистанцию и проявлять особую осторожность при маневрах.
Пешеходам, в свою очередь, советуют переходить дорогу только в установленных местах и быть особенно внимательными в условиях ограниченной видимости.
Последние новости
