Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с дождливой погодой

Главное управление Государственной дорожной полиции Азербайджана обратилось к участникам дорожного движения в связи с ухудшением погодных условий.

Как сообщили Report в ведомстве, дождливая и туманная погода, наблюдаемая на территории страны, создает дополнительные трудности на дорогах.

Отмечается, что снижение видимости и скользкое дорожное покрытие существенно повышают риск дорожно-транспортных происшествий. Водителям рекомендовано выбирать скорость с учетом погодных условий, соблюдать дистанцию и проявлять особую осторожность при маневрах.

Пешеходам, в свою очередь, советуют переходить дорогу только в установленных местах и быть особенно внимательными в условиях ограниченной видимости.