В Непале вертолет с пятью пассажирами на борту исчез с радаров

Вертолет с пятью пассажирами на борту исчез с радаров в пятницу в районе Долакха в Непале.

Как передает Report со ссылкой на Xinhua, об этом сообщил представитель Управления гражданской авиации Непала.

Вертолет следовал из Чарикота в Лапчу, когда связь с ним была потеряна.

Все пять пассажиров на борту - граждане Непала. Последнее известное местоположение вертолета было зафиксировано примерно в 21 морской миле к юго-востоку от Лангтанга в районе Долакха.

Ведутся поисково-спасательные работы.