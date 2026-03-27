В Непале вертолет с пятью пассажирами на борту исчез с радаров
- 27 марта, 2026
- 15:28
Вертолет с пятью пассажирами на борту исчез с радаров в пятницу в районе Долакха в Непале.
Как передает Report со ссылкой на Xinhua, об этом сообщил представитель Управления гражданской авиации Непала.
Вертолет следовал из Чарикота в Лапчу, когда связь с ним была потеряна.
Все пять пассажиров на борту - граждане Непала. Последнее известное местоположение вертолета было зафиксировано примерно в 21 морской миле к юго-востоку от Лангтанга в районе Долакха.
Ведутся поисково-спасательные работы.
