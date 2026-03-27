    Monqolustan Baş naziri istefa verib

    Monqolustan Baş naziri istefa verib

    Monqolustan hökumətinin başçısı Qombojavın Zandanşatar vəzifəsindən azad edilməsi barədə ərizə verib.

    "Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə onun baş katibi Yanquuqiyn Sodbaatar məlumat verib.

    "Bu gün Monqolustan Xalq Partiyası Şurasının iclasında qlobal vəziyyətlə əlaqədar ölkədəki sosial-iqtisadi vəziyyət və parlamentin fəaliyyətinin dayandırılması ilə bağlı problemlər müzakirə edilib. İclasda Baş nazir Qombojavın Zandanşatar öz təşəbbüsü ilə istefa ərizəsi verib", - o deyib.

    Şura Zandanşatarın istefa ərizəsini qəbul edib. Partiyanın fraksiyası bu məsələni qanuna uyğun şəkildə müzakirə edəcək.

    "Qərar plenar iclasda parlament komitələrinin və deputatların müzakirəsinə çıxarılacaq", - Sodbaatar əlavə edib.

    Qombojavın Zandanşatar istefa
    Премьер Монголии подал в отставку
    Mongolian Prime Minister tenders resignation

