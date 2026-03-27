Stern Con: "Azərbaycan yığması ilə matçda böyükhesablı məğlubiyyət gözləmirdik"
Futbol
- 27 mart, 2026
- 21:26
Sent Lüsiyanın futbol üzrə millisi Azərbaycan yığması ilə matçda böyükhesablı məğlubiyyət gözləməyib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə komandanın baş məşqçisi Stern Con mətbuat konfransında bildirib.
Mütəxəssis "FIFA Series – 2026" beynəlxalq turnirində Azərbaycan yığmasına uduzduqları (1:6) oyundan sonra fikirlərini bölüşüb:
"Belə nəticə gözləmirdim. Rəqibin bizə təzyiq göstərəcəyini bilirdik. Sadə səhvlər etdik. Belə olanda isə mütləq cəzalandırılırsan".
O, turnirin əhəmiyyətindən söz açıb:
"Buraya gəlmək üçün uzun yol qət etmişik. Oyunçular üçün təcrübə oldu. Avropa komandasına qarşı oynadılar. Amma bir oyun keçirmək bizi məyus edir".
