İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Stern Con: Azərbaycan yığması ilə matçda böyükhesablı məğlubiyyət gözləmirdik

    Sent Lüsiyanın futbol üzrə millisi Azərbaycan yığması ilə matçda böyükhesablı məğlubiyyət gözləməyib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə komandanın baş məşqçisi Stern Con mətbuat konfransında bildirib.

    Mütəxəssis "FIFA Series – 2026" beynəlxalq turnirində Azərbaycan yığmasına uduzduqları (1:6) oyundan sonra fikirlərini bölüşüb:

    "Belə nəticə gözləmirdim. Rəqibin bizə təzyiq göstərəcəyini bilirdik. Sadə səhvlər etdik. Belə olanda isə mütləq cəzalandırılırsan".

    O, turnirin əhəmiyyətindən söz açıb:

    "Buraya gəlmək üçün uzun yol qət etmişik. Oyunçular üçün təcrübə oldu. Avropa komandasına qarşı oynadılar. Amma bir oyun keçirmək bizi məyus edir".

    Stern Con FIFA Series – 2026 beynəlxalq turniri Azərbaycanın futbol üzrə millisi

    Son xəbərlər

    22:13

    Pakistan və Türkiyənin XİN başçıları Yaxın Şərqdəki gərginliyi müzakirə ediblər

    Region
    21:56

    SEPAH: ABŞ və İsrailin Fars körfəzindəki bazaları atəşə tutulub, ölənlər var

    Region
    21:40
    Foto

    Ayxan Abbasov: "Növbəti matça daha ciddi hazırlaşacağıq"

    Futbol
    21:26
    Foto

    Stern Con: "Azərbaycan yığması ilə matçda böyükhesablı məğlubiyyət gözləmirdik"

    Futbol
    21:10
    Foto

    Azərbaycan millisi ən böyükhesablı qələbə ilə yeni rekord müəyyənləşdirib

    Futbol
    21:09
    Foto

    ADSEA intensiv yağışlarla əlaqədar gücləndirilmiş iş rejimində çalışır

    İnfrastruktur
    21:03
    Foto

    "FIFA Series – 2026": Azərbaycan millisi Sent Lüsiyanı böyük hesabla məğlub edib – YENİLƏNİB-6

    Futbol
    20:52

    Məcid Musəvi: ABŞ və İsrailin bölgədəki sənaye müəssisələrinə hücum olacaq

    Region
    20:26

    Bakıya intensiv yağış, dağlıq ərazilərə qar yağır - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti