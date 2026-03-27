В Лянкяране произошло землетрясение
Происшествия
- 27 марта, 2026
- 15:18
В Лянкяране произошло землетрясение.
Как сообщили Report в Бюро исследований землетрясений, подземные толчки зафиксированы в 12 км к западу от ж/д станции Лянкяран.
Отмечается, что землетрясение магнитудой 3.1 на поверхности не ощущалось.
